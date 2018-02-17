Millet şer kuşağına asla izin vermez

Alman Şansölyesi Merkel ile görüşen ve Almanya Münih'teki Güvenlik Konferansı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'ya gidişte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü YPG ile ABD'nin Suriye'deki ortaklığının ardında yatan kirli bir plan olduğunu söyleyen Yıldırım "Bunlar (YPG), ABD'ye, 'Burada sizin için, İsrail için güvence olabiliriz, bizi destekleyin' demişler! 'Burada bir oluşum yapalım hem Suriye ve Türkiye'yi kontrol edersiniz hem de İran'a karşı eliniz güçlenir' diye bir senaryo hazırlanmış! Ancak Türkiye, ABD'ye rağmen de terörle mücadelesini yapar. (..) Bu millet burada bir şer kuşağı oluşmasına izin vermez" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyaretiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, ABD kanadından gelen çelişkili açıklamalarla ilgili, "Ne yapmak istediklerine bir karar verseler. Biz ne istediğimizi biliyoruz. Evirmeden çevirmeden net şekilde diyoruz ki: "Kardeşim, bizim hudutlarımız ötesinde bir terör devleti oluşumuna asla tahammülümüz olmaz" dedi. Yıldırım, ABD'nin terör örgütü ile ilişkisi hakkında da "NATO'nun sınırlarını koruyoruz. Onlar (YPG) NATO sınırlarına karşı bir terör faaliyetine geçiyorlar. Kiminle? Diğer NATO üyesi ülke (ABD) ile. İzahı mümkün değil" dedi.

BİZ SONUNA KADAR...

Yıldırım, "ABD gerekli adımları atmazsa İncirlik ve Kürecik kapatılır mı?" sorusuna da verdiği yanıtta şu dvğerlendirmelerde bulundu: ABD ile NATO'da üyeyiz. Burada 50 senedir askeri varlıkları var, ticari ilişkilerimiz var. Bu tip işler bir süreçtir. Yani 'Hemen aklımıza geldi, şunu yapalım, bunu yapalım' yok. Biz sonuna kadar ABD'nin bu yanlıştan dönmesini ümit ediyoruz. ABD'nin orta-uzun vadeli, geleceğinin teröristlerle olmayacağını görmesini istiyoruz. Görürse kendi kazanır, görmezse biz bir şey kaybetmeyiz. Biz yerimizdeyiz. Biz hudutlarımızı koruruz, ABD'ye rağmen de terörle mücadele yaparız.

BUNA ARTIK SON VERMELİLER

ABD Savunma Bakanı Mattis'in "YPG'yi PKK'dan ayrıştırabilir hatta PKK'ya karşı savaştırabiliriz" sözlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi: Bunların kendi içlerinde bir uyum yok. (ABD) İstihbarat Komisyonu raporları diyor ki "YPG, PKK'nın Suriye şubesidir." Bunların hain olduğunu ABD'deki bir kurum kabul ediyor. Savunma Bakanı çıkmış diyor ki "Bunları birbirine vurduracağız." Herhalde bizi bir şeyden anlamıyor sanıyorlar ya da ne yaptıklarından haberleri yok. Bizim muhatabımız siyasiler, Amerikan yönetimi. Amerikan yönetiminin iradesini ortaya koymasının zamanıdır. Sahadaki yanlışlara, ilişkilerimizi zehirleyen yanlış tutumlara son vermeleri gerekir.

İLİŞKİLER DAHA DA İYİ OLACAK

Uluslararası Güvenlik Konferansı için Almanya'nın Münih kentine gelen Başbakan Yıldırım, AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Yıldırım, Almanya ile ilişkiler konusunda "Geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak" dedi. Yıldırım, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ı da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon risk nedeniyle bu gerçekleşmedi. Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüşen Yıldırım, acil şifa dileklerini iletti. Bu arada Yıldırım, toplam hacimleri 40 milyar dolar olan Almanya'daki dev şirketlerin yöneticileriyle de görüştü. Yatırımcıları Türkiye'ye davet eden Yıldırım, hükümetin sağladığı kolaylıkları anlattı.