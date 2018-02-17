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Son Dakika Haberi: Suvarin yanıyor

Son dakika haberi... Türk topçu birliklerinin ’e yönelik hava bombardımanlarında hedefler tam isabetle vurulurken cephaneliği havaya uçuran topçular, silah arkadaşları tarafından kutlandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 10:45
Son Dakika Haberi: Afrin Suvarin yanıyor

'nın 29. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri 'deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyorlar. Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin'in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

TAM İSABETLE VURULDU

Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken mehmetçikler, "Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık" diyerek birbirlerini tebrik ediyorlar.

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Son Dakika Haberi: Afrin Suvarin yanıyor
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