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Son Dakika Haberi: Cumhuriyet Başsavcılığından flaş karar

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılındaki Giriş Sınavı sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 15:02
Son Dakika Haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından flaş karar

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında yapılan giriş sınavında soruları çalarak akademiye yerleştiği tespit edilen Ankara merkezli 33 ilde 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde na erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma kapsamında, sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 şüpheli hakkında 33 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

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Son Dakika Haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından flaş karar
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