Son Dakika Haberi: Avrupa Birliği'nden ahlaksız teklif!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye vize kolaylığı konusu görüşüldü.

Toplantıda AB, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasını terörle mücadele yasasının yumuşatılması şartına bağladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır" dedi.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise Sofya'daki toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği belgelerin AB Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek, "Türkiye Avrupa'nın kendisi için en güvenilir komşu olduğunu prensipte biliyor ve iyi bir ilişki onların yararına olacaktır" dedi.