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Son Dakika Haberi: 'nden ahlaksız teklif!

Son dakika haberi... 'nden ahlaksız teklif... AB Dışişleri Bakanları 'ye serbestisi için 'Terörle mücadele yasasını yumuşatın' teklifinde bulundu. Sputnik'te yer alan habere göre Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder, "Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.2.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 12:23
Son Dakika Haberi: Avrupa Birliği'nden ahlaksız teklif!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısında 'ye kolaylığı konusu görüşüldü.

Toplantıda AB, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasını terörle mücadele yasasının yumuşatılması şartına bağladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır" dedi.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise Sofya'daki toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği belgelerin AB Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek, "Türkiye Avrupa'nın kendisi için en güvenilir komşu olduğunu prensipte biliyor ve iyi bir ilişki onların yararına olacaktır" dedi.

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Son Dakika Haberi: Avrupa Birliği'nden ahlaksız teklif!
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