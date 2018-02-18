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168 ’cünün iltica başvurusu reddedildi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
168 FETÖ’cünün iltica başvurusu reddedildi

İsveç Devlet Radyosu'ndan duyurulan habere göre, ile bağlantılı 15 kişinin iltica talebi kabul edilirken, 168 kişinin reddedildi. İsveç, FETÖ ile bağlantılı kişilerin başvurularını değerlendirdi. İsveç göçmen ofisinin açıklamasına dayandırılan habere göre FETÖ bağlantılı 183 kişinin başvurusu karara bağlandı. Bunlardan 168'inin başvurusu reddedildi. 15'inin talebi ise kabul edildi. Göçmen dairesinden bir yetkili, başvuruları iltica talebinde bulunanların hapse girme ihtimali üzerinden değerlendirdiklerini söyledi; "Hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.

HOLLANDA MASLAHATGÜZARI UYARILDI
?Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 'na çağrılarak Sözde Ermeni iddiaları konusunda uyarıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hollandalı siyasetçileri Türkiye'ye yönelik önyargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ederken "Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu hükme bağlamıştır" ifadelerini kullandı.

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168 FETÖ’cünün iltica başvurusu reddedildi
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