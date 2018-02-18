Adım adım zafere

Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar il kongresinde konuştu. Kongre öncesinde Atatürk Spor Salonu önünde toplanan coşkulu halka seslenen ve 16 Nisan halk oylamasındaki yüzde 65 "evet" oranı için teşekkür eden Erdoğan, Afrin operasyonu için de "Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz" dedi. Erdoğan kongre öncesinde ve kongrede özetle şu mesajları verdi:
"Gezi dediler başaramadılar. 15 Temmuz
dediler başaramadılar. Milletimiz onları tekmeledi tokatladı. 17 yıldır el ele verip nice dağları ve ovaları aştık. Ekonomisi ve dev yatırımları ile ilerilere taşıdık. Mazlumlara açtığımız kollarımızı kapatmadık kapatmayacağız.
Bizler hep sabrettik. Dedik ki, 'Sınırlarınızda haddinizi bilin. Bizi Hatay'da, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Mardin'de rahatsız ediyorsunuz. Zaten içeridekiler 40 yıldır rahat durmadı.Ama sabrın da bir sonu var. Bıçak kemiğe dayandı. İçeridekiler de Suriye
'deki o teröristlerle birleştiler. Bir de utanmadan, sıkılmadan bizim Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler.
Dostluğun, müttefikliğindiplomasinin tüm yöntemlerini denedikten sonra bu operasyonlara karar verdik ve uyguladık. Bu sabah (dün) itibariyle bin 595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmedimiz, 60 Özgür Suriye Ordusu toplam 91 şehidimiz var. Fakat her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Mehmedimiz gece, gündüz, dağ, taş, tepe yürüyor. 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler.
?SİNSİLİKLERİ DE UNUTMADIK
Korkaklar zafer anıtı dikemez. Mehmedimiz düğüne gidiyoruz diyor. Mehmedimiz Kızılelma diyor. Kızılelma biten bir nokta değildir sonsuzluktur. Son nokta Allah'ın izni ile şehadettir.
3.5 milyon Suriyeli kardeşimizin tekrar topraklarına dönmelerini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bizdeki çadırlarda değil kendi topraklarında onlara evler yapalım. Suriye topraklarında gözümüz yok.
Her zaman açık sözlü olduk, bize de açık sözlü olunmasını istedik. Bakınız geçmişte ve kimi konularda halen İran'la, Irak'la, Rusya'yla, Yunanistan'la, ABD
ile Avrupa ülkeleriyle çeşitli anlaşmazlıklarımız olmuştur. Ne zaman bunları akılla, diyalogla çözdüysek hepimiz kazandık. Ne zaman bu meseleler siyasi ve ekonomik ilişkileri de çatışmaya yol açtıysa hep birlikte bedel ödedik.
Bizi önce oyalayan ve sonra dışlayan sinsilikleri de unutmadık. Bugün de yürüttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri olduğu gibi yapılan gizli ihanetleri, söylenen yalanları da unutmayacağız. Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır. Bize tuzak kuranların da kendi tuzaklarına düşeceklerine inanıyoruz.
Afyonkarahisar büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Böyle giderse 2019'da büyükşehir olur. Aslında bu kongreyi burada yapmayacaktık. İnşallah 1-2 ay içinde kapalı spor salonumuz bitiyor. 40 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Bölünmüş yol uzunluğunu 10 kat arttırdık. Afyon-Ankara hattını 2019'un Eylül'ünde açmanın gayreti içindeyiz." 'ÖNCE BEN SONRA SİZ'
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, il kongresi öncesi, salonun önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan gençlerin askere gitmek için çağrı yapmaları üzerine, "İnşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin'e çağrıyı yaptığı zaman önce ben gideceğim, sonra da siz geleceksiniz" dedi. "Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz" diyen Erdoğan, "Feto senin devletin neresi? Pensilvanya mı? Adamlarını al Pensilvanya'da yaşa. Bunlar bedelini ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Bunlar bu millete zulmettiler, bu ümmete zulmettiler sonra da kaçıp gittiler. Gel ama gelemiyorsun. Çünkü korkaksın, çünkü suçlusun" şeklinde konuştu. 'SALDIRANA OSMANLI TOKADINI ATARIZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'un ardından, AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresine katıldı. Erdoğan kongre öncesi salonun dışında kendisini bekleyenlere ve kongrede şu mesajları verdi:
"2019 seçimleri tüm kazanımların oylaması olacak. Kale içeriden fethedilir, kaleleri siz fethedeceksiniz. Ben size inanıyorum.
25 havalimanı, 57 havalimanı oldu. Türkiye'yi biz bu hale getirdik. Hani bunlar Atatürkçü ya, Atatürkçü iseniz Türkiye'yi muasır medeniyeler seviyesine çıkarmak için ne yaptınız. Buralara durup dururken gelmedik, çalıştık, azmettik, koşturduk. 3 köprüyü yaptık yetinmedik. Marmaray ile trenleri denizin altından yürütelim dedik. Avrasya Tüneli ile denizin altıdan otomobilleri geçirdik. Bu dünya ile bir yarıştır. Bu yüzden kıskanıyorlar.
Bu hareket hiçbir zaman koltuk hırsına prim veren bir hareket olmadı. Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine rağmen koltukta oturanlardan olmadık. Makam hırsı olanlar bu kutlu çatının altına barınamadılar.
Ülkemiz gerek içeride gerekse sınırları dışında tarihinin en çetin mücadelelerinden birini veriyor. FETÖ
, DEAŞ
, PKK
, YPG
gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele sadece bugünümüz için değil, istikbalimiz için hayati bir önemdedir.
Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalar ile yaşayacağız. Allah'ın izni ile zafer her an daha yakındır. Gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi Afrin'e gideceğim. Birileri Afrin'e gitmeyi lüks görebilir, oralarda barış rüzgarları estirebileceğini zannedebilir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı, biz de Osmanlı tokadını atarız." ERDOĞAN'DAN ABD'YE 5 MESAJ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile 3 saat 15 dakika süren görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de terör örgütleri PYD
-YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlık açık şekilde iletildi. Görüşmede, terör örgütleri PYD-YPG'nin Menbiç'ten çıkarılarak Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerektiği, Menbiç'in güvenliğini ise Türkiye ve ABD güçlerinin, yerel halkla işbirliği içinde sağlayabileceği önerisi öne çıktı. Görüşmede, öne çıkan mesajlar şöyle:
Suriye'de PYD-YPG'ye donanım vermeyi bırakın. Türkiye'nin 30 yılı aşkın süredir mücadele ettiği PKK'nın Suriye kolu olan bu terör örgütlerine verilen destek, PKK'nın güçlenmesine neden oluyor.
DEAŞ ile mücadele için terör örgütleri yerine müttefiklerinizle çalışın.
ABD, PYD/YPG'yi Menbiç'ten çıkararak Fırat'ın doğusuna göndersin.
Türkiye ve ABD güçleri, yerel halkla işbirliği içinde Menbiç bölgesinin güvenliğini sağlayabilir. Bu model Cerablus-Çobanbey bölgesinde işliyor.
ABD yönetimi PYD/YPG ve FETÖ konularında somut adımlar atmalı.