Afrin kırsalında Türkiye şefkati

Türk Kızılayı
ekipleri, Zeytin Dalı
Harekatı kapsamında Afrin
kırsalında terörden arındırılan Deyr Ballut
köyüne insani yardım
malzemesi ulaştırdı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığında, Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyüne gelen ekipler, ailelere insani yardım malzemesi, çocuklara da oyuncak dağıttı. PYD
/PKK
saldırıları nedeniyle mağdur olan köy halkına gıda, hijyen seti ve barınma malzemesi dağıtılırken, aileleri evlerinde ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen başkan Kınık, çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak verdi. Köy sakinleri, Türk Kızılayı ekiplerine sevgi gösterisinde bulunup teşekkür etti. '2 YILDIR DOKTOR YOKTU'
Kınık, doktor olduğunu öğrenen bir ailenin yardım çağrısına sessiz kalmadı ve bir haftadır hasta yatan 3,5 yaşındaki Temin Yemin'i muayene etti. Kınık, aileye gerekli ilaçları vererek nasıl kullanacaklarını anlattı. Anne Zurriya Yemin, "2 yıldır doktora ulaşamıyorduk. Allah razı olsun. Çok mutlu olduk." dedi.