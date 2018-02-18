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kırsalında şefkati

, Harekâtı’nda ’in batısındaki teröristten arındırılan köyüne malzemesi götürdü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
Afrin kırsalında Türkiye şefkati
ekipleri, Harekatı kapsamında kırsalında terörden arındırılan köyüne malzemesi ulaştırdı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığında, Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyüne gelen ekipler, ailelere insani yardım malzemesi, çocuklara da oyuncak dağıttı. / saldırıları nedeniyle mağdur olan köy halkına gıda, hijyen seti ve barınma malzemesi dağıtılırken, aileleri evlerinde ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen başkan Kınık, çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak verdi. Köy sakinleri, Türk Kızılayı ekiplerine sevgi gösterisinde bulunup teşekkür etti.

'2 YILDIR DOKTOR YOKTU'
Kınık, doktor olduğunu öğrenen bir ailenin yardım çağrısına sessiz kalmadı ve bir haftadır hasta yatan 3,5 yaşındaki Temin Yemin'i muayene etti. Kınık, aileye gerekli ilaçları vererek nasıl kullanacaklarını anlattı. Anne Zurriya Yemin, "2 yıldır doktora ulaşamıyorduk. Allah razı olsun. Çok mutlu olduk." dedi.
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Afrin kırsalında Türkiye şefkati
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