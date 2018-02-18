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'de teröristlerin "drone"una geçit yok!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyetini sürdüren bünyesindeki özel birlikler tarafından, 'in batı bölgesinde teröristlerce kullanılan bir drone düşürüldü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 15:07
Afrin'de teröristlerin droneuna geçit yok!

ve Özgür Suriye Ordusu () unsurları, teröristlerden arındırılan bölgeleri, hava ve karadan aralıksız gözetim altında tutuyor.

/ ve 'lı teröristlerin gözetleme ve sızma girişimlerine karşı koyan TSK unsurları, örgüt mensuplarınca drone aracılığıyla havadan bilgi toplanmasını da engelliyor. Bu kapsamda, 'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki 'in batı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerince kullanılan bir drone tespit edildi. Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.

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ÇOK MİKTARDA ANTİ-PERSONEL MAYINI

Öte yandan, teröristlerden arındırılan bölgelerde çok sayıda çeşitli silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirildi.

Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan, civarda yaşayan sivilleri de tehdit eden çok miktarda anti-personel mayını bulunmuştu. Terör örgütlerinin terk edip kaçtıkları sığınak ve beton mevziler de yine harekat kapsamında ele geçirilmişti.

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Afrin'de teröristlerin "drone"una geçit yok!
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