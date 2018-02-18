Zeytin
Dalı Harekatı'nın 29. gününde Afrin
'e 3 koldan ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO
güçleri, stratejik önemdeki Cinderesi kapısına dayandı. İlçenin çevresindeki köylerde terör hedefleri Türk topçuları ve obüsler tarafından sürekli dövülüyor. TSK
, harekatın başlangıcından bu yana PKK
/KCK
/ PYD
-YPG ve DEAŞ
'a ait 674 hedefin imha edildiği, bin 595 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK, Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara uzanan tünellerde terörist arıyor. Komandolar dağdan 13 ayrı noktaya uzanan tünellerin girişlerini kapatırken diğer yandan dronlarla bölgeyi izliyor. Afrin'den dün acı bir haber de geldi. Terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik operasyonda Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin şehit oldu. Şahin'in şehadet haberi Bursa'daki ailesine verildi. Şehit Astsubay, bugün memleketi Samsun Havza'da toprağa verilecek.