Çavuşoğlu: ABD bu kez verdiği sözleri tutmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Birkaç yıl önce Afganistan'da Rusya'ya karşı Taliban'ı destekleyenler, şimdi orada Taliban'la uğraşıyorlar. Ben diğer ülkelerin Afganistan'da yaptıklarını meşrulaştırmıyorum. Ancak bir ülkenin karşısında olmak için terör örgütlerini desteklemek büyük bir hata.

ABD, YPG'yi neden destekliyor? DEAŞ'ı yenmek için. Ancak Rakka'da aralarında nasıl bir anlaşma olduğunu gördük. YPG, DEAŞ birlikleriyle birlikte Türkiye'ye karşı savaşıyor. İşte bizim müttefiklerimiz böyle insanlarla çalışıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Terör örgütlerinin tamamı yok edilmeli.

Suriye için masada farklı gündemler olmamalı ortaklarımızla. Bu noktada ABD ile bir anlaşmaya vardık Rex Tillerson'ın ziyareti sırasında. Biz ABD'nin bu sefer sözlerini tutması gerektiğini düşünüyoruz."