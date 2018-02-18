Çirkin iftira senaryo çıktı

FRANSIZ Haber Ajansı AFP'nin yayımladığı ve Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığını iddia ettiği fotoğraf ve görüntü kurmaca çıktı. İnternette PYD/PKK
yanlısı sitelerin kara propaganda amacıyla paylaştığı görüntüler yalanlandı. İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama yapan bir Türk diplomat, iddiaların temelsiz olduğunu belirterek, "Türkiye hiçbir zaman kimyasal kullanmadı" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da AFP'ye Twitter hesabından "Kaynağın nedir? Yalan söylemeyi kes" diye tepki gösterdi.