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Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti

Cumhurbaşkanı , Ankara'da AK Parti Ankara İl Kongresi öncesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Giriş Tarihi: 18.2.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , AK Parti Ankara İl Kongresi öncesinde, salon dışındaki vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ankara, olağan kongremizde bu coşkunuz, bu heyecanınız Ankara'yı çok daha farklı bir yere taşıyor. Buna inanıyorum. 16 Nisan'da ortalamamızın altında netice alındıysa da şimdi, mart 2019'da, kasım 2019'da sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmadan, duraksamadan... Dün önce Afyonkarahisar'daydık, oradan Eskişehir'e geçtik. Bugün sizlerle bir aradayız. 6. olağan kongremizle birlikte çok daha güçlenerek, heyecanlı bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Kardeşlerim, bizim rabiamız var. Bize ayrılık yok. Bize gayrılık yok.

Biz 780 bin kilometrekareye, 18 milyon metrekareden geldik. Şimdi ilmik ilmik dokuyoruz, dokuyacağız. Burayı bölmek, parçalamak isteyenlere mezar ederiz her yeri, mezar. Bu devleti çok daha güçlü hale getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti
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