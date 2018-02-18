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kalplerden 'i duygulandıran mektuplar

Türkiye'nin dört bir yanından çocukların gönderdiği binlerce mektup, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ve çevresinde görev alan askerlere güç veriyor

Giriş Tarihi: 18.2.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 20:01
Minik kalplerden Mehmetçik'i duygulandıran mektuplar

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında Afrin bölgesindeki köyler, teröristlerden tek tek arındırılıyor. ilerleyişini sürdürürken, Türkiye'nin dört bir yanından çocukların yazdığı binlerce mektup, harekata katılan askerlere güç veriyor.

MİNİK KALPLERDEN GELEN MEKTUPLAR ASKERLERE DAĞITILDI

Harekatın 9. gününde teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda görev yapan komando birliklerine ulaşan mektuplar, komutanlar tarafından okunduktan sonra askerlere dağıtılıyor.

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Minik kalplerden Mehmetçik'i duygulandıran mektuplar
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