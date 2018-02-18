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'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının nde dünkü terör örgütü operasyonarına ilişkin bilgilere yer verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 15:05
Nusaybin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
7 PİYADE TÜFEĞİ, BİR TABANCA VE 4 EL BOMBASI

'in ilçesinde, bir terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının nde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 'nin kuzey bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

'ın İdil ve ilçelerinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, 7 kalaşnikof tüfeği, bir ve 4 ile çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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Nusaybin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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