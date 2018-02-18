Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Postmodern darbenin izleri hafızalardan silinmedi

Postmodern darbenin izleri hafızalardan silinmedi

Giriş Tarihi: 18.2.2018
Postmodern darbenin izleri hafızalardan silinmedi

tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve dönemin generalleri tarafından "bin yıl süreceği" iddia edilen süreci, bin yıl sürmedi ancak o dönemde yaşanan mağduriyetlerin etkisi, 21 yıl geçmesine karşın hafızalardan silinmedi. Öğrenciler "ikna odalarında" başörtülerini çıkarmaları için özel görüşmelere maruz kaldı. MGK kararları doğrultusunda 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulaması nedeniyle, imam hatip ve meslek lisesi öğrencileri mağdur edildi. Anadolu'da 28 Şubat'ın ardından "yeşil sermaye" olarak fişlenen bazı şirketlere satış yasakları konularak birer birer kapatıldı. 'da 28 Şubat sürecinde, başörtüsü gerekçesiyle istifaya zorlanan Dr. Münevver Akbaş, yaşadığı mağduriyeti unutamıyor. Akbaş, "Bazen insanlar söylenir ya 'gençlik yıllarına dönsem' diye, ben o yılları hatırlamak bile istemiyorum. Zor bir zaman dilimi yaşadık" derken, "Bir gün Adana'da görev yaptığım hastanenin başhekimi bizi yanına çağırdı. Odasına gittiğimizde 'saat 16.00'da 'ya faks çekeceğim. Başınızı açıyor musunuz, yoksa memuriyetten mi ayrılıyorsunuz?' sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Postmodern darbenin izleri hafızalardan silinmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN