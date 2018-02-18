Postmodern darbenin izleri hafızalardan silinmedi

Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve dönemin generalleri tarafından "bin yıl süreceği" iddia edilen 28 Şubat süreci, bin yıl sürmedi ancak o dönemde yaşanan mağduriyetlerin etkisi, 21 yıl geçmesine karşın hafızalardan silinmedi. Öğrenciler "ikna odalarında" başörtülerini çıkarmaları için özel görüşmelere maruz kaldı. MGK kararları doğrultusunda 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulaması nedeniyle, imam hatip ve meslek lisesi öğrencileri mağdur edildi. Anadolu'da 28 Şubat'ın ardından "yeşil sermaye" olarak fişlenen bazı şirketlere satış yasakları konularak birer birer kapatıldı. Adana'da 28 Şubat sürecinde, başörtüsü gerekçesiyle istifaya zorlanan Dr. Münevver Akbaş, yaşadığı mağduriyeti unutamıyor. Akbaş, "Bazen insanlar söylenir ya 'gençlik yıllarına dönsem' diye, ben o yılları hatırlamak bile istemiyorum. Zor bir zaman dilimi yaşadık" derken, "Bir gün Adana'da görev yaptığım hastanenin başhekimi bizi yanına çağırdı. Odasına gittiğimizde 'saat 16.00'da Ankara'ya faks çekeceğim. Başınızı açıyor musunuz, yoksa memuriyetten mi ayrılıyorsunuz?' sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

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