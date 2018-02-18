Şehit pilotlara gözyaşlarıyla veda

İzmir
'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal (37) ile Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29) cenazeleri, İzmir'deki askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit Gökdoğan
için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Şehit Gökdoğan'ın 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nadir ile 2 yaşındaki kızı Şevval, akrabalarının kucağında töreni izledi. Törene Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP lideri Devlet Bahçeli
, kuvvet komutanları da katıldı. Gökdoğan Kızılcahamam'ın İğdir köyünde toprağa verildi. Bursa
'nın Yenişehir ilçesine getirilen şehit Bal için cenaze töreni Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı. Bal Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.