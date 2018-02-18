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e kapılan 2 oldu

'nın Akçakale ilçesinde sularına kapılan lerin naaşlarına ulaşıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 21:19
Sele kapılan 2 asker şehit oldu

'nın Akçakale ilçesinde, i aracın dereye devrilmesi sonucu kaybolan 2 askerin cenazesi yaklaşık 12 saat sonra bulundu.

ZIRHLI ARAÇ, SEL YÜZÜNDEN DEREYE DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, dün gece sabaha kadar etkili olan sağanağın e dönüşmesi sonucu taşan dereye devrildi.

Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışma yürüttü.

Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi. Bu arada, yoğun yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, aracın bulunduğu bölgede "drone"lar ile arama yaptı.

12 SAAT SONRA CENAZELERE ULAŞILDI

İş makineleriyle farklı noktalarda açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak yol yapan ekipler, yaklaşık 12 saat sonra askerlerin cenazesine ulaştı.

Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

lerin cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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