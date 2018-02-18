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'de 'e destek yürüyüşü!

'nın kentinde yaşayan Türkler, düzenledikleri 'Teröre Lanet Mitingi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Giriş Tarihi: 18.2.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 11:30
Sydney'de Afrin'e destek yürüyüşü!

Türk kökenli kuruluşlarınca kent merkezinde organize edilen mitinge, Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden lılar da katıldı.

'nin 'deki terör örgütleri //- ve 'a karşı yürütülen harekata destek vermek ve terör örgütlerini lanetlemek amacıyla düzenlenen miting, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

MEHMETÇİK İÇİN KOMANDO MARŞI SÖYLEDİLER

Afrin'de şehit olan isimlerinin okunduğu programda, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yürüten Mehmetçikler için komando marşı söylendi.

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Mitinge katılanlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun ABD terörizmi", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir" şeklinde slogan attı.

"PKK VE PYD'NIN NE OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ"

Mitingi organize eden sivil toplum kuruluşlarından Avustralya-Türk Savunma İttifakı (ATA-A) Direktörü Hakan Evecek, Avustralya'da terör örgütü PKK'ya destek veren az da olsa siyasetçi bulunduğunu söyledi.

Bu tür politikacılara seslerini duyurmak ve terör örgütüne verilen desteğin önüne geçmek için gösterilerin yanı sıra oluşturdukları platformlarda mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Evecek, "Bu platformlarda imza kampanyası düzenleyerek, PKK terör örgütü ile PYD/SDF/YPG gruplarının da terör örgütü olduğunu politikacılara anlatacağız." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının ilerleyen haftalarda Melbourne'da da gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

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Sydney'de Afrin'e destek yürüyüşü!
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