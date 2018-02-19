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'de yakalanan kadın ...

'den haberler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerinin birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda kritik noktalar terör örgütü 'den teker teker temizleniyor. Bir çok in imha edildiği operasyona ait dikkat çekene fotoğraflar geliyor. Son olarak kurtarılan köylerin birinde yakalanan PYD/PKK'lı kadın teröriste askerler su verdi. Olaya ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 11:42
Afrin'de yakalanan kadın terörist...

'e yapılan TSK ve ÖSO birliklerinin birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna ait fotoğraflar ve detaylar gelmeye devam ediyor.

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Afrin'de yakalanan kadın terörist...
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