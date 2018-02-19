Afrin'de yakalanan kadın terörist...

Afrin'den son dakika haberler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerinin birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda kritik noktalar terör örgütü YPG'den teker teker temizleniyor. Bir çok teröristin imha edildiği operasyona ait dikkat çekene fotoğraflar geliyor. Son olarak kurtarılan köylerin birinde yakalanan PYD/PKK'lı kadın teröriste askerler su verdi. Olaya ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Giriş Tarihi: 19.2.2018 11:41Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 11:42
Afrin'e yapılan TSK ve ÖSO birliklerinin birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna ait son dakika fotoğraflar ve detaylar gelmeye devam ediyor.