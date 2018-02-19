Ankesör ağını mahrem imam deşifre etti

FETÖ
'NÜN Jandarma yapılanmasında 'müdürlük' yapan mahrem imam Özgür Birdal, örgütün TSK
'daki üyeleriyle Üsküdar'daki bir ankesörlü telefondan haberleştiği bilgisini savcılıkla paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay söz konusu ankesörlü telefondan sorumlu oldukları mahrem imamlarıyla görüşen 210 asker hakkında 27 ayrı iddianame hazırladı. Birdal, ifadesinde askerlerle iletişime geçerken mümkün olduğunca cep telefonu kullanmamaya özen gösterdiklerini, personelin ardışık şekilde aranmasına özen gösterdiklerini ifade etti. Savcılık yaptığı araştırmada 2012-2017 arasında bazı şüpheli askerlerin ardışık şekilde arandığını tespit etti. Bu kişilerin ise aynı kuvvet komutanlıklarına mensup olup aynı rütbede oldukları belirlendi. Bu şekilde olanların aynı hücrede bir mahrem imama bağlı oldukları tespiti iddianamede yer aldı.