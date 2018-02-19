Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklamalar

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

ÇOCUK İSTİSMARI İÇİN KOMİSYON

Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Her Türlü suça ve ahlaksızlığa karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Çocuklarıma dönük cinsel istismar suçu başta olmakla birlikte bunu tamamıyla ortadan kaldırmak sadece hükümetin çalışmasıyla yapılacak bir şey değil. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle mücadele etmeliyiz.

Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Bu konuda duyarlılığı birlikte artırmalıyız. Sadece cezalar ile bu meseeyi halledemeyeceğimizi hepimizin bilmesi gerek. Tabi en ağır cezalar verilecektir. Bu işin bir boyutu yani çocujlarımızızn istismar edildikten sonra bir caydırıcı boyuru var. Burada sorumluluk 80 milyon insanın tamamına aittir. Birlikte mücadele etmeliyiz.

Zeytin Dalı harekatı başladığı gün nasıl bir hedefle başladıyla aynı hedef doğrulştusunda başarılı şekilde devam etmektedir. 1651 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye Resmi Haber Ajansı Syriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiysede bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır.

Rejimin Afrin'e asker göndermesi felakete yol açar. Putin ile yapılan görüşme) Rusya ile Türkiye'nin harekat başlamadan önce Afrin'e bakışı neyse şu an da o dur. 16 Mart'ta üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapılacaktır.

MENBİÇ KONUSU

Tillerson Türkiye'de idi. Detaylı görüşmeler yapıldı. Münbiç, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere bütün konular masada müzakere edildi. FETÖ ve adli konular ele alındı ve şöyle bir karar çıktı. 3 ayrı mekanizma oluşturulacak biri Suriye'yi biri adli konuları bit mekanizma ise Irak'ı konuşacak. Sıorunlar tek tek ele alınacak. Bunların ilk toplantısı 14 Mart'ta Washington'da olacak.

Türkiye'de bir üçlü zirve yapılması söz konusu. Bütün bu gelişmeler konuşulacak. İran ve Rusya'nın bazı konulara bakış farklılığı olsa dahi iş birliğini sürdürüyor.

Türkiye'nin kararlılığı nettir. Bölge terör örgütünden arındırılıncaya kadar, sınır boylarında yaşayan vatandaşlarımzı ve ülkemiz tehdit altından kurtarılana kadar harekat devam edecektir.

''PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR''

PKK bir terör örgütüdür. Hem ABD hem de NATO bakımından böyledir. Terör örgütleri isim değiştirerek terör örgütü vasfından kurtulamaz. PKK terör örgütü yaptığı eylemlerle terör örgütü olduğunu dünyaya göstermiştir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddesini yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele oluşturuyor. Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler Bakanlar Kurulu masasında olacak. Seçim ittifakının da Kurul'da görüşülmesi öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki açıklamasında Tabipler Birliği ve Barolar Birliği isimlerinin başında bulunan "Türk" ibaresine ilişkin, "Onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı, onun oradan süratle çıkartılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bu konuda karar Bakanlar Kurulu'na aittir, Bakanlar Kurulu da gereken adımı atar" ifadelerini kullanmıştı.