Binali Yıldırım: Tek bir terörist dahi kalmayacak

Başbakan Binali Yıldırım
, önce dışarıdaki vatandaşlara ardından da kongre salonunda özetle şu mesajları verdi:
"16 yıl boyunca demokrasi, adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. Vesayet odaklarını ortadan kaldırdık. 81 ilimize hizmet götürdük. 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk. Yolları böleriz de ülkeyi böldürtmeyiz. Darbe girişimlerini gördük ama yılmadık, korkmadık.
İktidara geldiğimizde kişi başı milli gelir 3 bin dolardı, şimdi 11 bin dolara çıkarttık. Satın alma gücüne göre Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisi oldu. 2017'nin 3. çeyreğinde dünyada rekor büyümeye imza attık. Yüzde 11.1 büyüdük.
Avrupa ziyaretimde bana Osmanlı tokadını sordular. 'Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor' dediler. Dedim ki; 'Gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını görürsünüz. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız. Zeytin Dalı Harekâtı
ile Güney sınırlarımıza vatandaşlarımıza yönelik tehditleri de bertaraf ediyoruz. Harekât planlandığı şekilde tüm hızıyla gidiyor. Mehmetçiğin, Afrin çevresinde oluşturduğu güvenli alanlar ilerlemeye devam ediyor. Mücadelemiz bu bölgede, yurt içinde ve yurt dışında terör belası son buluncaya kadar devam edecek. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız.
Bugün, aslanlarımız, kahramanlarımız, Afrin'de destan yazıyor. Yurt içinde, yurt dışında terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek, kim ne derse desin. 1 terörist dahi kalmayacak."