“Biz de Kürt’üz ama ayrım yapmıyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli Malatyalı uzman çavuşlar Hamza Özarslan ve Ahmet Fethi Kayış'ın ailelerine moral ziyaretinde bulundu, aileleri telefonda görüntülü olarak çocuklarıyla konuşturdu. Oğluyla Kürtçe konuşan Elif Özaslan "Biz de Kürt'üz. Kürtleri de Türkleri de seviyoruz. Bizim için ayrımcılık yok" dedi. Baba Osman Özaslan da "Biz bölücülüğe taraf değiliz. Allah kimseyi o yollara düşürmesin. O zındıkları da başımızdan def etsin inşallah" dedi. Bakan Tüfenkci de askerlere "Tüm Türkiye'nin duaları sizinle" diyerek moral verdi.