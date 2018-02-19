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alınmadan önce teröristlerin yaptığı hazırlıklar böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki 'ndan son dakika görüntüler geldi. Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li teröristlerin bölgede yaptıkları hazırlıkların ÖSO tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 15:15
Burseya Dağı alınmadan önce teröristlerin yaptığı hazırlıklar böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li teröristlerin bölgede yaptıkları hazırlıkların görüntüleri ortaya çıktı.

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Burseya Dağı alınmadan önce teröristlerin yaptığı hazırlıklar böyle görüntülendi
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