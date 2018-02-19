Burseya Dağı alınmadan önce teröristlerin yaptığı hazırlıklar böyle görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki Burseya Dağı'ndan son dakika görüntüler geldi. Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li teröristlerin bölgede yaptıkları hazırlıkların ÖSO tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.2.2018 12:59Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 15:15
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li teröristlerin bölgede yaptıkları hazırlıkların görüntüleri ortaya çıktı.