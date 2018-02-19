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Erdoğan ile Putin görüştü

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. İki liderin görüşmede terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Rusya Federasyonu Başkanı ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

GÖRÜŞMEDEN FLAŞ DETAYLAR ŞÖYLE:

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü
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