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Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı.

İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresine de değindi.

, görüşme vesilesiyle, İran'da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani'nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü
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