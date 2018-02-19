FETÖ sanığı 850 kez ByLock'a girişini inkar etti

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasına yönelik 30'u tutuklu 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Kasım 2017'de yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ'nün "sözde Aydın imamı" Abdülbekir Kalkan da bu davada ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

Tekneyle Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen sanık Kalkan'ın, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'a 850 kez giriş yaptığı ve 1170 mesaj gönderdiğine ilişkin rapor da mahkeme dosyasına eklenmişti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Kalkan, "ByLock'u bilmiyorum, kullanmadım. ByLock içerikleri elime ulaştıktan sonra savunma yapacağım." dedi.

"SEN BURDA SANIKSIN ŞOV YAPMA..."

Tutuklu sanık, Aydın'a 2011 yılında İzmir'den geldiğini ve kapatılan Sembol A.Ş'nin müdürlüğünü yaptığını aktardı.

Çalıştığı tüm kurumların legal olduğunu öne süren Kalkan, "Bu kurumlarda çalıştığı için gurur duyduğunu belirtti. Bu şirketi ben kurmadım. Çalıştığım kurum değil terör örgütüne bağlı olması sigara dahi içmeyen insanlardan oluşmaktaydı." ifadesini kullandı.

Kalkan'ın, Türkiye'deki hukuk sistemi üzerine konuşma yapması üzerine mahkeme başkanı Mustafa Ümit, "Sen burada sanıksın, konferans vermiyorsun. Bize karşı savunma yap. Şov yapma." diye uyarıda bulundu.

Tutuklu sanık Kalkan'ın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ'nün kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

FETÖ'nün sözde Aydın il imamı Abdulbekir Kalkan hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.