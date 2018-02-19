Hainler ve destekçilerinin sonları hüsran olacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, Kilis
ve Hatay
'da, Zeytin Dalı
Harekâtı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargâhlarında incelemelerde bulundu. Denetlemelerde konuşan Akar, TSK tarafından, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak amacıyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu harekâtla dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini kaydeden Akar, Afrin'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristlerle terörü destekleyen tüm odakların sonunun hüsran olacağını vurguladı. Harekâtın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda yürütüldüğünü anımsatan Akar, kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetlerin, "Silahlı Çatışma Hukuku"na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü ifade etti. Akar, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile diğer hiçbir orduda olmadığı kadar bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirterek şanlı Türk tarihi ve kültürü gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini vurguladı. "Afrin Afrinlilerindir" gerçeğinden hareketle Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekatın başarıyla devam ettiğini belirten Akar, harekâta iştirak eden personeli, gösterdiği kahramanlıklardan dolayı kutladı.