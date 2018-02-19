Afrin'de şehit olan astsubay Göksu Şafak Şahin Samsun
'da, Hakkâri'de şehit olan Uzman Çavuş
Mustafa Eker Çorum
'da uğurlandı.
Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin (25) için memleketi Samsun'un Havza ilçesindeki Kevser Camisi'nde tören düzenlendi. Eşinin kamuflajını giyen Kadriye Şahin'in 6 aylık Reyhan Öykü'yü tabutun başına getirip, "Kızım, bak bu senin baban" diyerek tabutunu okşatması, herkesi ağlattı. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Mustafa Eker (28) de memleketi Çorum'da, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bekâr ve 4 yıllık uzman çavuş olan Eker, Kalehisar köyünde toprağa verildi.