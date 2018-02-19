Minik kalplerden Mehmetçik'i duygulandıran mektuplar

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında Afrin bölgesindeki köyler, teröristlerden tek tek arındırılıyor. Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, Türkiye'nin dört bir yanından çocukların yazdığı binlerce mektup, harekata katılan askerlere güç veriyor.
MİNİK KALPLERDEN GELEN MEKTUPLAR ASKERLERE DAĞITILDI
Harekatın 9. gününde teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda görev yapan komando birliklerine ulaşan mektuplar, komutanlar tarafından okunduktan sonra askerlere dağıtılıyor.