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Roketli saldırıda ölen liseli ’ın adı parkta yaşatılacak

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin’deki terör örgütü mevzilerinden yapılan roketli saldırıda yaşamını yitiren lise öğrencisi ’ın (17) ismi, okulunun yanındaki belediyeye ait parka verildi.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 13:17
Roketli saldırıda ölen liseli Fatma Avlar’ın adı parkta yaşatılacak

Liseli , 31 Ocak'ta, Afrin bölgesinden Reyhanlı'ya teröristlerce yapılan roketli saldırıda, evinde uyurken yaşamını yitirdi. Fatma Avlar'ın ismi, öğrencisi olduğu Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nin yanında bulunan, Reyhanlı Belediyesi'ne ait parka verildi. Baba Ahmet Avlar, kızının adının yaşatılması için yapılan tüm çalışmalar ve verilen destek dolayısıyla teşekkür ederek, "Aile olarak isteğimiz, şehidimiz Fatma'nın adı unutulmasın; hep yaşasın. Bu konuda destek olan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ise Fatma Avlar'ın adının kendi okulunun yanındaki parka verildiğini belirterek, "Fatma kızımız, Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisiydi. Okulunun yanında bulunan mülkiyeti belediyemize ait parka ismini verdik. Hatay Valiliği'mizde şehidin ismini bir okula verecek" diye konuştu.

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Roketli saldırıda ölen liseli Fatma Avlar’ın adı parkta yaşatılacak
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