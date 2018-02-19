Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: ABD Büyükelçiliğinin önündeki tabela değişti

Son Dakika Haberi: ABD Büyükelçiliğinin önündeki tabela değişti

Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddedeki "" tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı Caddesi" yazılı tabela asıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 15:22
Son Dakika Haberi: ABD Büyükelçiliğinin önündeki tabela değişti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki 'nin adının, "Zeytin Dalı Caddesi" olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve Belediye Meclisinde başkanlık önergesinin sunulacağını duyurmuş, Belediye Meclisince alınan kararla da önündeki "Nevzat Tandoğan Caddesi" tabelasının değiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

BUGÜN O TABELA "ZEYTİN DALI" OLARAK DEĞİŞTİ

Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince "Nevzat Tandoğan Caddesi" tabelası "Zeytin Dalı" tabelası ile değiştirildi.

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Zeytin Dalı tabelası asıldı

Tuna, ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi tabelasının Zeytin Dalı Caddesi olarak değiştirileceğini sosyal medya hesabından şöyle açıklamıştı:

"ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: ABD Büyükelçiliğinin önündeki tabela değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN