Son Dakika Haberi: O teröristler böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li teröristlerin bölgede hazırlık yaptıkları sırada ÖSO güçleri tarafından görüntülendi.

