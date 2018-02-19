Son Dakika Haberi: O teröristler böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li teröristlerin bölgede hazırlık yaptıkları sırada ÖSO güçleri tarafından görüntülendi.
Giriş Tarihi: 19.2.2018 14:27Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 14:38
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li teröristlerin bölgede hazırlık yaptıkları sırada ÖSO güçleri tarafından görüntülendi.