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Son Dakika Haberi: O ler böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgesindeki alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li lerin bölgede hazırlık yaptıkları sırada ÖSO güçleri tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 14:38
Son Dakika Haberi: O teröristler böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgesindeki alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li lerin bölgede hazırlık yaptıkları sırada ÖSO güçleri tarafından görüntülendi.

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Son Dakika Haberi: O teröristler böyle görüntülendi
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