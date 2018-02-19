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camiyi karargaha çevirdi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında den arındırılmak istenen Afrin kırsalındaki Maranez köyünde bulunan ve çatışmalar nedeniyle hasar gören camiyi PYD/PKK’lı teröristler karargaha dönüştürdü. Etrafına derin hendekler kazılan camide bulunan teröristler sık sık Azez bölgesindeki kontrol noktalarında bulunan Özgür Suriye Ordusu güçlerine uzun namlulu tüfeklerle taciz ateşi açıyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 11:39
Teröristler camiyi karargaha çevirdi

OPERASYONA DEVAM

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü Afrin'deki terör unsurlarını yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 72 savaş uçağıyla düzenlediği hava bombardımanı ile Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Kilis ve Hatay'ın ilçelerini tehdit eden roket ve havan saldırılarının yapıldığı noktalara öncelik vererek Afrin kırsalında operasyonlar düzenledi. Operasyonlar ile Türkiye sınırına yakın noktada bulunan çok sayıda köy ile dağ, tepe ve stratejik nokta den temizlenerek özgürleştirildi. Harekat kapsamında savaş uçakları, karadan ateş destek vasıtaları ile terör hedefleri vurulmaya devam ederken TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri de Afrin kırsalındaki terör unsurlarının bulunduğu bölgelerde operasyonlarını sürdürüyor.

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Teröristler camiyi karargaha çevirdi
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