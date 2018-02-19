Zeytin Dalı Harekatı’nda son dakika haberi… İşte öldürülen terörist sayısı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 KÖY DAHA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in İkidam, Şeltah ve Merseva köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

ATEŞ DESTEK VASITALARIYLA PKK/PYD HEDEFLERİ VURULUYOR

Kilis'te konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından Afrin'daki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 641'e yükseldi

TSK VE ÖSO AFRİN'E İLERLİYOR

Zeytin Dalı Harekatı 31'inci gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor.

Kilis'in Suriye sınırında konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roket atarlar tarafından PKK/PYD'nin sığınak, barınak ve mevzileri dün gece sabaha kadar ateş altına alındı.

CİNDERES VURULUYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Cinderes kasabasındaki terör örgütü YPG-PYD/PKK hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruluyor. Ateş altındaki Cinderes'ten dumanlar yükseldi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 31. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

TSK tarafından vurulan Afrin'in Cinderes kasabasındaki terör örgütü mevzilerinden beyaz dumanlar yükseliyor.

687. TEPE DE TEMİZLENDİ

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Şeran beldesine bağlı İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri ile Racu beldesinin batısındaki 687. Tepe'yi terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 18'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 72 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

TSK VE ÖSO, AFRİN'DE TARİHİ NEBİ HURİ TEPESİ'Nİ YPG/PKK-DEAŞ'TAN TEMİZLEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda tarihi Nebi Huri Tepesi'ni teröristlerden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Şeran beldesine bağlı Nebi Huri Tepe'sini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Tepede tarihi Nebi Huri Kalesi, Romalılardan kalma bir tarihi köprü ve kalıntılar bulunuyor.

73 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 19'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 73 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri."

SİVİLLERE GIDA YARDIMI YAPILDI

TSK, terör örgütünden temizlenen İkidam, Şeltah ve Merseva köylerinde arama tarama faaliyeti yaptı.

Şeran beldesine bağlı söz konusu köylerde arama yapan birlikler, burada 20 kadın, 20 erkek ve 14 çocuktan oluşan toplam 54 sivilin bulunduğunu tespit ettikten sonra yaklaşık 1 aydır aç oldukları anlaşılan sivillere gıda yardımı yaptı.

TERÖRİSTLERDEN KALAN SİLAHLAR TEMİZLENİYOR

Ele geçirilen bölgelerde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Racu beldesine hakim 687. Tepe'de ise 1 adet 14,5'lik doçka tüfeği ve 1 adet 12,7'lik uçaksavar ele geçirdi.

SİHA'LAR TERÖRİST KESKİN NİŞANCILARI AVLADI

Kara harekatının yanı sıra silahlı insansız hava aracı (SİHA) desteğiyle de tespit edilen teröristler hedef alınıyor.

Racu beldesine bağlı Derviş Obası bölgesinde keskin nişancı oldukları tahmin edilen 2 terörist, bir SİHA atışıyla öldürüldü.

Şeyh Hadid beldesine bağlı Bilal Köy'ün 1 kilometre güneyinde iki terörist, Cinderes beldesinin 2 kilometre batısında zeytin ağaçları altındaki 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

SİHA'ların tespit ettiği bazı terörist grupları ve saklandıkları yerler, F16 savaş uçaklarınca imha edildi.

SINIR BİRLİKLERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'de teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı.

Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.