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Afrin şehidi ile 'na hakaretten tutuklandı

'Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin arasına karışan /'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden 'nun 'daki cenaze töreninde, şehidin naaşına ve 'a hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 16:34
Afrin şehidi ile Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda /'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden 'nun, 'daki cenaze töreninde, şehidin naaşına ve 'a hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu için Şanlıurfa'da Ulu Cami'de düzenlenen töreninin ardından omuzlara alınarak, götürülen şehidin naaşına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 kişi, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Hain saldırıda şehit olan tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve adı açıklanmayan şüpheli, 'Şehide ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Afrin şehidi ile Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
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