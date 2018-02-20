Balyoz kumpasında 5 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kurulan Balyoz Kumpası'na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ilk operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Ocak 2010 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün kontrolündeki Taraf Gazetesi'nin manşetinde 1. Ordu Komutanlığı bünyesindeki bazı asker kişilerce Balyoz Darbe Planı yapıldığı iddiası yer almış, bu iddia ardından sonradan Fethullahçı oldukları ortaya çıkan dönemin Özel Yetkili savcılarınca soruşturma başlatılmıştı. Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, Özel Yetkili Savcılığa giderek bir bavul teslim etmişti.

YÜZLERCE SUBAYA DAVA AÇILMIŞTI!

Özel Yetkili Savcı Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk tarafından yürütülen soruşturma sonucunda yüzlerce subay ve astsubaya dava açılmış, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkeme sonucu yargılanan 365 sanıktan 325'i hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. 'Eksik teşebbüs' nedeniyle çeşitli cezai indirimler yapılmıştı.

17-25 Aralık girişiminden sonra Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru üzerine tespit edilen hak ihlali tespiti ile bütün sanıklar tahliye edilmiş, 19 Haziran 2014'te ise İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliği ile 234 tutuklu komutanın tahliyesine, yeniden yargılama yapılmasına ve savcılıktaki tüm yakalama kararlarının kaldırılmasına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı sonrasında kumpas olduğu değerlendirilen Balyoz Davası ile ilgili soruşturma başlattı. Hrant Dink cinayeti ve Reina Katliamı soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'ye teslim edilen ve bir süredir üzerine titizlikle çalışılan soruşturma dosyasında geçtiğimiz hafta yeni bir gelişme yaşandı.

5 EMNİYET GÖREVLİSİ HAKKINDA...

Soruşturma kapsamında tamamı o dönem itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan ve kumpas dosyasının hazırlanmasında aktif rol alan 5 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla Yozgat, Gaziantep, Mersin, Adana ve İstanbul'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Necat Aksu İstanbul'da, Mehmet Kılıç Yozgat'ta, Hüseyin Yalçın Adana'da, Mehmet Özdemir Gaziantep'te, Mehmet Ay isimli şüpheli ise Adana'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı doğrultusunda arama işlemi yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildikleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından tutuklamaya sevk edildikleri öğrenildi. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorgu ardından şüphelilerin tamamı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları hileyle alma, Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.