Bana ‘Erdoğan da alınacak’ dediler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada "müşteki" olarak dinlenmesi beklenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Akyüz mahkemeye dilekçe gönderdi. Akar, Afrin Harekatı nedeniyle duruşmaya katılamayacağını bildirirken, Güler ve Akyüz ise dilekçelerinde bu duruşmaya katılamayacaklarını ancak davaya dahil olmak istediklerini ifade ettiler. Uçakların iniş-kalkış seslerinden götürüldükleri yerin Akıncı Üssü
olduğunu anladığını aktaran Çolak, "İhsan Uyar, bir ara ellerinin çok sıkı bağlandığını ve ellerinin uyuştuğunu söyledi. Darbecilerden rütbeli olduğunu düşündüğüm biri 'Bunu daha önceden düşünecektin. Askeri okulda öğrendiğimiz değerlere aykırı hareket ettiniz. Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı da sizin gibi alınacaklar ve getirilecekler' dedi. Saat 03.00 sıralarında başka bir ekip geldi. Bunlar bize daha kibar davranıyordu. Sabaha kadar uçakların sesi geliyordu" ifadelerini kullandı. Sabah saatlerinde, "Bu yaptığınız Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir ayaklanmadır. Teslim olun" diye anonsların gelmeye başladığını kaydeden Çolak, "Bu anonsla birlikte Akıncı Üssü'nün TSK tarafından ele geçirildiğini anladım" dedi.