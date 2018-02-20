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Çiftçiye verilen destek 7 kat arttı

Külliye'de Çiftçiler Buluşması'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, çiftçilere desteğin tam olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 15:29
Çiftçiye verilen destek 7 kat arttı
İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programı kapsamında Külliye'de bir konuşma gerçekleştiren Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bir köyde hangi kapıyı çalsanız sizi baş tacı yapar. Yemez yedirir. Hane halkından biri olarak görülür ve hemen sofraya davet edilir. Allah ne verdiyse paylaşılır.

Köylerimizin içme sularını temin ettik. Yolu olmayan köy kalmasın dedik. Köylerimizin bir çoğunda internet bile var.

- ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEK 7 KAT ARTTI

Çftçimizin köylümüzün hep yanında olduk.

Başbakan Yıldırım "Çiftçiye verilen destek 7 kat arttı"

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Çiftçiye verilen destek 7 kat arttı
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