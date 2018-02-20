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'li vekil Mehmetçik'e kurşun sıkan terörisltere 'çocuğum' dedi

’li vekil Sarıhan, skandallarına yenisini ekledi. Terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen Sarıhan, Afrin’de Mehmetçik’e kurşun sıkan teröristlere ‘çocuğum' leşlerine 'şehit' dedi.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 10:50
CHP'li vekil Mehmetçik'e kurşun sıkan terörisltere 'çocuğum' dedi

TERÖRİSTE 'ÇOCUKLARIMIZ' LEŞLERİNE 'ŞEHİT'

'nin Kadın Kolları 13. Olağan Kongresi 'Adalet ve Gelecek' sloganıyla Ankara'da yapıldı. Genel Başkan 'nun rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki kongreye, CHP Ankara Milletvekili 'ın skandal açıklamaları damga vurdu.

KATİL SÜRÜLERİNE ARKA ÇIKTI

Sarıhan kongrede yaptığı konuşmada, terör örgütünün Suriye kolu olan ve Afrin'i işgal eden /YPG'li katil sürülerine arka çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince etkisiz hale getirilen PYD'li teröristleri 'şehit' ilan eden CHP'li vekil, Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alıp "Çocuklarımız gerçek olmayan iddialarla bir bir şehit ediliyor" ifadesini kullandı. Afrin'de Mehmetçik'e kurşun sıkan teröristlere 'çocuğum', leşlerine de 'şehit' diyen Sarıhan'a tepki yağdı.

Sarıhan, İHD'de açlık grevi yapan terörist yakınlarına destek ziyaretinde bulunmuştu.

ÖRGÜTÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın skandalı ilk değil. Sicili kabarık olan Sarıhan, daha önce de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askerimizi şehit eden teröristler için 'eylemci' ifadesini kullanmıştı. Bununla da yetinmeyen Sarıhan, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'yle birlikte 'katil devlet' raporu hazırlamaya kalktı. CHP'li vekil Sarıhan, örgütün yayın organlarını savundu, hainlerin avukatlığına soyundu.

SKANDALLARI BİTMİYOR

CHP'li Sarıhan, DHKP/C'li sözde eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın cezaevinde açlık grevi yaptıkları dönemde 'devlet tarafından iyi bakıldıklarını belirterek tahliyelerine gerek olmadığı' yönünde karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını 'skandal' olarak nitelendirmişti. Şenal Sarıhan, geçmiş dönemde İHD Ankara Şubesi'nde açlık grevi yapan aileleri de ziyaret ederek cezaevindeki teröristlere sahip çıkmıştı. Sarıhan, kanlı darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü hainlerin mahkemelere tek tip kıyafetle getirilmesi uygulamasına da karşı çıkmıştı.

CHP otobüsündeki taciz skandalında ikici perde

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