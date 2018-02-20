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’li vekilin provokasyonu yine tutmadı

Skandal açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un provokasyonu yine tutmadı.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 15:06
CHP’li vekilin provokasyonu yine tutmadı

Kaldırım için ağacın kesildiği fotoğrafı "İşte AKP " şeklinde paylaşan Hüsnü Bozkurt rezil oldu. Türkiye'den bir görüntü gibi paylaşılan fotoğrafın aslında Romanya'da çekildiği ortaya çıktı.



Bu resim Romanya'nın Corabia şehrinde çekildi ve ülkede de büyük tepkilere yol açtı.

İşte CHP'li vekilin o skandal twiti;



Skandal açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Romanya'da çekilen bir fotoğrafı sadece AK Parti iktidarını eleştirebilmek için Türkiye'de çekilmiş gibi göstererek yine bir provokasyona imza attı. Fotoğrafın Romanya'da çekilmiş olduğu ortaya çıkmasına rağmen paylaşımını kaldırmayan Hüsnü Bozkurt büyük tepki topladı.

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CHP’li vekilin provokasyonu yine tutmadı
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