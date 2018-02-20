Dimdik ayaktayız

Zeytin Dalı
Operasyonu sırasında 7 Şubat'ta teröristlerin saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş
Yasin Yalçın'ın tedavisi Karabük'deki evinde sürüyor. Gazi Yalçın, "Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu olduğum için gururluyum. Ülkemize tehdit unsuru olan PKK/ PYD'li teröristleri yok etmek için Afrin'deyiz, işgalci değiliz. Hemşerim olan tim komutanımız Ömer Bilal Akpınar yaklaşık 5 metre önümüzdeydi. O şehit düştü, Peygamber Efendimize komşu oldu. Bizler kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, bunu tüm dünya böyle bilsin. Bizler bir ölürüz bin doğarız" diye konuştu.
İyileşmeyi ve görevinin başına dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten gazi Yalçın "Şarapnel parçalarının vücudumun çeşitli yerlerine gelmesi sonucu yaralandım. İlk tedavim Gaziantep'te yapıldı. Şimdi baba ocağındayım. İyileşmek için gün sayıyorum. İyileşir iyileşmez silah arkadaşlarımın yanına gidip, görev almak istiyorum" dedi. Dede İsmet Yalçın ise torunuyla gurur duyduğunu belirterek, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, torunuma ve diğer gazilerimize Allah şifa versin" dedi. 'MİLLETİMİZ BİZE GÜÇ VERİYOR'
Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin hain
saldırısı sonucu 15 Şubat'ta yaralanan ve tedavisinin
ardından memleketi Erzincan'a götürülen
Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina da iyileşir
iyileşmez silah arkadaşlarının yanına gideceğini
söyledi.
Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Karabina "Zor şartlar altında yaşıyoruz orada. Herkesin durumu iyi milletimizden aldığımız güç ile onların bizlere verdiği moral ile ayakta duruyoruz. Türkiye'ye yönelik bütün tehditlerin karşısında dimdik duracağız. Mutluyum bu vatanın bir parçası olarak orada bulunmaktan. Türkiye'ye karşı olan tehditlerle göğsümü gererek çatışmaktan mutluyum. Vatanımı, milletimi çok seviyorum. Her şeyi göze aldım vatanım için tedavim bittiği zaman silah arkadaşlarımın yanına gidip daha güçlü, daha dirayetli şekilde operasyonu yürütmeye devam edeceğiz. Bütün herkese halkıma, milletime başımızdaki herkese teşekkür ediyorum. Allah hiçbirine zeval vermesin. Bayrak bizim bayrağımız, millet bizim milletimiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Buradan cumhurbaşkanımıza ve başbakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.