Erdoğan’ın yeni rotası Batı Afrika

İlk Afrika
ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır
'a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 2015'in Afrika Yılı olarak ilan edilmesinin ardından bu kıtaya ziyaretlerini yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanlığı döneminde 18 Afrika ülkesini ziyaret eden Erdoğan, Başbakanlık dönemi de dikkate alındığında bugüne kadar toplam 28 ülkeyi ziyaret etmiş oldu. Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart arasında yeniden Afrika turuna çıkacak. Bu kez Batı Afrika'da Cezayir, Senegal, Moritanya ve Mali'yi ziyaret edecek Erdoğan'a, 100'ü aşkın işadamının da eşlik etmesi planlanıyor.