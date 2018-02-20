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Erdoğan’ın yeni rotası Batı

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018
Erdoğan’ın yeni rotası Batı Afrika
İlk ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde 'a yapan , 2015'in Afrika Yılı olarak ilan edilmesinin ardından bu kıtaya ziyaretlerini yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanlığı döneminde 18 Afrika ülkesini ziyaret eden Erdoğan, Başbakanlık dönemi de dikkate alındığında bugüne kadar toplam 28 ülkeyi ziyaret etmiş oldu. Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart arasında yeniden Afrika turuna çıkacak. Bu kez Batı Afrika'da Cezayir, Senegal, Moritanya ve Mali'yi ziyaret edecek Erdoğan'a, 100'ü aşkın işadamının da eşlik etmesi planlanıyor.
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Erdoğan’ın yeni rotası Batı Afrika
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