Kahramanın son görüntüleri

FETÖ'CÜ hainlerin 15 Temmuz
darbe girişiminde Ankara Gölbaşı
'ndaki Özel Kuvvetler
Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi
'yi vurup öldürerek darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir
'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Halisdemir'in dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan vur emrini aldığı an ve darbeci Terzi'nin vurulduktan sonra taşınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. BİLİRKİŞİ RAPORUNDA
Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın 12'nci celsesi görüldü. Ankara
14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bilirkişi raporuna o gece yaşanan görüntüler de girdi.
Rapordaki görüntü ve fotoğraflarda, Halisdemir ile sanıkların, 15-16 Temmuz 2016 gecesi ÖKK'deki eylemleri saat, kişi ve yer belirtilerek gösterildi. Raporda, şehit Halisdemir'in 145 Temmuz gecesi saat 20.42'de karargah binasına girdiği, saat 23.58'de emir astsubayı odasının önüne geldiği esnada odadan çıkan erbaşlara bir şeyler söylediği görülüyor.
Kamera kayıtlarına Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan "Darbeci Terzi'yi vur" emrini aldığı telefon görüşmesi de yansıdı. Karargâh katında telefon görüşmesi yapan Halisdemir dışarıya çıkıyor. Bir süre sonra ise Halisdemir tarafından vurulan cuntacı Terzi yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşınıyor. Semih Terzi'nin, darbeci askerlerce helikopterle GATA'ya götürülmek üzere dışarı taşınması da kameralara yansıyor. Kahraman Ömer Halisdemir'in son görüntüleri VUR EMRİNİ ALDIĞI AN
Ömer Halisdemir saat 20.42'de karargah binasına giriyor. Saat 23.58'de erbaşlara birşeyler söylüyor. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile yaptığı telefon görüşmesi de kameralara yansıyor. İşte o son diyalog: Aksakallı:
Semih Terzi vatan hainidir. Onu karargâha varmadan öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et. Halisdemir:
Başüstüne komutanım. Hakkım helal olsun. Siz de helal edin.
Cuntacı Terzi'yi vuran Halisdemir şehit ediliyor. Terzi ise askerlerce karargaha taşınıyor.