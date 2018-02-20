Kuzeyde 35 km’lik hat tamamen kontrolümüzde

Zeytin Dalı Harekatı'nın 31'inci gününde kuzey ve batı cephelerinde büyük bir atağa geçen TSK
ve ÖSO
güçleri dün İkidam, Şeltah, Merseva, Deyir Savan, Nebi Huri Tepesi
, 687. Tepe ve Racu bölgesindeki Hopkan ile Cinderes bölgesinde Bayada Askeri Üssü, Aşağı Divan Köyü, Satuf Evleri teröristlerden arındırıldı. Nebi Huri Tepesi'nde, tarihi Nebi Huri Kalesi, Romalılardan kalma bir tarihi köprü ve kalıntılar bulunuyor. Ele geçirilen malzemeler arasında ABD'nin YPG'ye verdiği Rus yapımı Konkurs füzesi de var. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/ PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 19'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 73 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Böylece Afrin'in yüzde 15'i teröristlerden arındırılmış oldu. 1651 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 651 olduğu kaydedildi. SABAH'a son gelişmeleri değerlendiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve güvenlik uzmanı Dr.Murat Aslan, "Artan zayiatla PKK'nın, Afrin'de rüştünü ispat etme kaygısı umutsuzluğa dönüştü. TSK'nın kararlı ve başarılı operasyonunu yavaşlatmak için Suriye rejimini Afrin'e davet etmiştir. Rejim asker ve milislerinin bölgeye gelmesi Türkiye'nin stratejisinde değişiklik yapmayacaktır. Rusya'nın böyle bir girişime izin vermesi halinde karşılaşılacak siyasi ve askeri sonuçları hesap etmesi gerekmektedir" dedi.