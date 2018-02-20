Mehmetçiğe dualarla uğurlama

"Zeytin Dalı Harekatı"na katılacak askerler dün Iğdır
'da törenle uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, il protokol üyeleri, göreve giden askerlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler için kurban kesildi, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz tarafından dualar edildi. Vali Ünlü göreve gidecek personelden Jandarma Komando Kıdemli Başçavuş Serdar Uyar'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağını teslim etti. Uyar, Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı.