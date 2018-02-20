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’den yalan propaganda

Giriş Tarihi: 20.2.2018
Salih Müslim’den yalan propaganda
Türkiye'nin kırmızı listesinde olup hakkında yakalama kararı bulunan PYD'nin terörist başı , Brüksel'de Avrupa Basın Kulübü'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Müslim'in "Türkiye'nin sivilleri öldürdüğü" iftirasıyla yaptığı konuşmasında kullandığı fotoğrafın Suriye'de Esad rejiminin 'daki hava saldırısından kaçan sivillere ait olduğu ortaya çıktı. Müslim, Zeytin Dalı Harekâtı'nı karalamak için "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla Esad rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını kullanarak Türkiye'ye iftira attı. Yabancı basının yakından takip ettiği Müslim'in programı için Brüksel'e PYD/PKK sempatizanları ve teröristler de akın etti.
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Salih Müslim’den yalan propaganda
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