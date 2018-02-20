Salih Müslim’den yalan propaganda

Türkiye'nin kırmızı listesinde olup hakkında yakalama kararı bulunan PYD'nin terörist başı Salih Müslim
, Brüksel'de Avrupa Basın Kulübü'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Müslim'in "Türkiye'nin sivilleri öldürdüğü" iftirasıyla yaptığı konuşmasında kullandığı fotoğrafın Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta
'daki hava saldırısından kaçan sivillere ait olduğu ortaya çıktı. Müslim, Zeytin Dalı Harekâtı'nı karalamak için "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla Esad rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını kullanarak Türkiye'ye iftira attı. Yabancı basının yakından takip ettiği Müslim'in programı için Brüksel'e PYD/PKK sempatizanları ve teröristler de akın etti.