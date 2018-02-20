Sel kurbanı şehit askerler uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alayı 2. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan ve gece sınırdaki Yeşiltepe Karakolu'na nöbet değişimine giderken zırhlı personel taşıyıcının selde taşan dereye devrilmesi sonucu boğularak şehit olan sözleşmeli erler Cumaali Akçal ile Esat Ertaş'ın cesetleri, olaydan 15 saat sonra aracın 100 metre ilerisinde bulundu.
Şehitler, dün Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın acı haberini alan Konya
'nın Doğanhisar ilçesindeki çiftçi babası Ayhan Ertaş ile boşanan annesi Durmuşe Başdemir, gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşi daha bulunan Ertaş, Başköy Mahallesi'nde toprağa verildi.
Şehit Cumaali Akçal da Kahramanmaraş
'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu askerlerin omzunda gören anne Akçal, 'Yaktın beni kuzum' diyerek gözyaşı döktü.