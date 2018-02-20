Son Dakika Haberi: Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi ile bu kişilere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Havsa ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelilerinin bulunduğu S.A'nın kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüste bulunan D.A, E.C, G.B, M.B, Y.E.A ve sürücü S.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada şişme bot, 2 kürek ve 10 can yeleği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.