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Son Dakika Haberi: 'a kaçmak isteyen şüphelileri yakalandı

Son dakika haberi... 'de yurtdışına kaçmaya çalışan 5 şüphelisi ve kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 15:19
Son Dakika Haberi: Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

'de yasa dışı yollarla 'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 5 kişi ile bu kişilere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Havsa ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelilerinin bulunduğu S.A'nın kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüste bulunan D.A, E.C, G.B, M.B, Y.E.A ve sürücü S.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada şişme bot, 2 kürek ve 10 can yeleği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Dakika Haberi: Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı
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