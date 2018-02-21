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15 yıl hapisle yargılanacaklar

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018
15 yıl hapisle yargılanacaklar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () şifreli mesajlaşma programı 'u kullandığı belirlenen ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmalarında görev alan FETÖ'cü eski polis şeflerinin eşleri hakkında dava açıldı. Davada 10 eş ile bir emniyet müdürünün kardeşi ve oğlu hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliğinden" 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, ByLock şifreleri, ByLock'taki grupları ve yazışmalarına yer verildi. Çeşitli FETÖ davalarında tutuklu yargılanan eski emniyet müdürleri , , , Gaffur Ataç gibi eski emniyet müdürleri ve amirlerin eşleri ve kardeşleri hakkındaki ByLock soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonucunda hazırladığı iddianame, İstanbul 26. 'nce kabul edildi. Sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Savcılığın iddianamesinde, tüm sanıkların, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Sanıkların kullandığı belirlenen ByLock programına giriş şifreleri, kullanıcı adları ve bulundukları gruplara yer verilen iddianamede, HTS kayıtları da yer aldı.
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