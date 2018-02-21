15 yıl hapisle yargılanacaklar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) şifreli mesajlaşma programı ByLock
'u kullandığı belirlenen ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmalarında görev alan FETÖ'cü eski polis şeflerinin eşleri hakkında dava açıldı. Davada 10 eş ile bir emniyet müdürünün kardeşi ve oğlu hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliğinden" 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, ByLock şifreleri, ByLock'taki grupları ve yazışmalarına yer verildi. Çeşitli FETÖ davalarında tutuklu yargılanan eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı
, Ömer Köse
, Kazım Aksoy
, Gaffur Ataç gibi eski emniyet müdürleri ve amirlerin eşleri ve kardeşleri hakkındaki ByLock soruşturması tamamlandı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonucunda hazırladığı iddianame, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi
'nce kabul edildi. Sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Savcılığın iddianamesinde, tüm sanıkların, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Sanıkların kullandığı belirlenen ByLock programına giriş şifreleri, kullanıcı adları ve bulundukları gruplara yer verilen iddianamede, HTS kayıtları da yer aldı.